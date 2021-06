Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle - teils mit Verletzten-

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Radfahrer übersehen

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Glück nur leicht verletzt wurde ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend in der Straße Im Förstlen ereignet hat. Eine 57-Jährige wollte gegen 17.30 Uhr mit ihrem Opel rückwärts aus einem Parkplatz ausparken. Dabei übersah sie einen 66-Jährigen, der mit seinem Mountainbike in Richtung Emil-Mörsch-Weg fuhr. Dieser versuchte noch durch abbremsen einen Unfall zu vermeiden, dennoch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der Radler stürzte dabei auf die Fahrbahn und wurde verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung in die Klinik. Der entstandene Sachschaden blieb mit geschätzten 300 Euro überschaubar. (cw)

Pfullingen (RT): Pedelec-Lenkerin verunglückt

Mit schweren Verletzungen musste eine verunglückte Pedelec-Lenkerin am Dienstagnachmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Die 70-Jährige war kurz vor 17 Uhr auf einem asphaltierten Feldweg vom Gewann Mütlen herkommend in Richtung Georgenhof unterwegs. Kurz vor dem landwirtschaftlichen Anwesen kam sie bei geradem Fahrbahnverlauf aus bislang ungeklärter Ursache nach links von dem Weg ab. Im Anschluss stürzte die Seniorin im angrenzenden Graben gegen eine Böschung. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte ins Krankenhaus. (ms)

Engstingen (RT): Auffahrunfall mit Leichtverletztem

Ein Auffahrunfall mit einem leicht verletzten Autofahrer hat sich am Dienstagnachmittag auf der B 312 ereignet. Ein 26-Jähriger befuhr mit einem Toyota kurz nach 14.30 Uhr die Bundesstraße von Hohenstein herkommend und musste am Ortsbeginn von Kleinengstingen verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender, 46 Jahre alter Opelfahrer erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Meriva auf den langsamer werdenden Vordermann auf. Der 26-Jährige zog sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt werden. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstanden. (ms)

Denkendorf (ES): Zeugen zu Unfall auf der Umgehungsstraße gesucht

Die Verkehrspolizei Esslingen sucht unter Telefon 0711/3990-420 nach Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag auf der Umgehungsstraße von Nellingen ereignet hat. Ein 49-Jähriger befuhr gegen zwölf Uhr mit einem VW Golf die L 1192 von Esslingen herkommend in Richtung Autobahn. Vor ihm war ein 45-Jähriger mit einem BMW unterwegs. Ersten Ermittlungen nach wollten die beiden Verkehrsteilnehmer im Anschluss auf der mehrspurigen Straße nach links in Richtung Denkendorf abbiegen. Hierbei touchierten sich die beiden Fahrzeuge seitlich und der VW kam im Anschluss auf die mittige Verkehrsinsel. Auf dem Fahrbahnteiler überfuhr der Wagen ein Verkehrszeichen, das auf einen in Richtung Esslingen fahrenden VW Passat eines 38-Jährigen geschleudert wurde. Zudem wurde die Ölwanne des Golf aufgerissen und der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unfallstelle. Da die beiden abbiegenden Autofahrer widersprüchliche Angaben zum Unfallablauf machen, werden Zeugen gesucht. Insbesondere wird der Fahrer eines weißen Pkw gebeten, sich zu melden. Dieser hatte nach dem Unfall kurz angehalten, war dann jedoch vor dem Eintreffen der Polizei weitergefahren. (ms)

Owen (ES): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Zwei Personen sind bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen am Dienstagabend verletzt worden. Eine 31-Jährige war um 18 Uhr mit einem Audi Avant auf der L 1210 zwischen Owen und Beuren unterwegs. Aufgrund eines vor ihr in einen Feldweg abbiegenden Pkw musste sie verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Eine nachfolgende, 51 Jahre alte VW-Lenkerin bemerkte dies rechtzeitig und hielt mit ihrem Polo dahinter an. Einem ihr folgenden, 21-jährigen Seat-Lenker reichte es nicht mehr und er schob mit seinem Leon den VW auf den Audi. Der Aufprall war so heftig, dass sich der Unfallverursacher und die 51 Jahre alte Frau leicht verletzten. Ein zufällig vorbeikommender Notarzt kümmerte sich vor Ort um die beiden Verletzten. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt etwa 13.500 Euro. (ms)

Geislingen (ZAK): Motorroller-Lenker bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein Motorroller-Lenker bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw-Gespann am Dienstagnachmittag erlitten. Kurz vor 17 Uhr war ein 53 Jahre alter Lenker eines Dacia mit Anhänger von einem Wirtschaftsweg herkommend auf die K 7128 am Ortbeginn von Geislingen eingefahren, um die Kreisstraße zu überqueren. Hierbei übersah der Pkw-Lenker den 48-jährigen Roller-Lenker, der mit seiner Vespa von Isingen herkommend unterwegs war. Trotz einer Vollbremsung stieß der Zweirad-Fahrer gegen die Anhängerdeichsel des Gespanns und zog sich in der Folge so schwere Verletzungen zu, dass er nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Unfallverursacher erlitt einen schweren Schock und musste vom Rettungsdienst ebenfalls betreut und in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf zirka 2.500 Euro. (ms)

