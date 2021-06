Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Mädchen belästigt, Polizeieinsatz nach Schüssen, Explosion in Heizkraftwerk, Zeugenaufruf

Reutlingen (ots)

Hayingen (RT): Pkw contra Traktor (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Münsingen sucht unter der Telefonnummer 07381/93640 Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag auf der Landesstraße 249 zwischen Ehestetten und Eglingen ereignet hat. Eine 24-Jährige befuhr gegen 15.30 Uhr mit ihrem Opel Corsa die L 249 in Fahrtrichtung Eglingen, als sie circa 200 Meter nach dem Ortsausgang Ehestetten einen bislang unbekannten Pkw sowie einen davor fahrenden Traktor überholen wollte. Als sich die Opelfahrerin auf Höhe des Traktors befand, wollte dessen 82-jähriger Fahrer nach links in einen Feldweg abbiegen. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei glücklicherweise keiner verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro beziffert. Aufgrund von widersprüchlichen Angaben der Unfallbeteiligten wird insbesondere der Fahrer des unmittelbar hinter dem Traktor fahrenden Pkw gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Esslingen (ES): Mädchen belästigt

Mehrere Mädchen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren sind am Samstagabend im Maille-Park von einem 47-jährigen Mann sexuell belästigt worden. Der lediglich mit einer Unterhose bekleidete und stark alkoholisierte 47-Jährige hatte die Mädchen gegen 19.15 Uhr in der Nähe eines Spielplatzes unsittlich angesprochen und hierbei anzügliche Bewegungen gemacht. Bei der anschließenden Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Esslingen gab sich der Mann äußerst aggressiv und unkooperativ, weshalb er zur Verhinderung weiterer Störungen schließlich in Gewahrsam genommen werden musste.

Denkendorf (ES): Schüsse lösen Polizeieinsatz aus

Nach der Mitteilung einer Anwohnerin, dass ein Nachbar mit einem Gewehr in seinem Garten in die Luft schießen würde, ist es am Samstagabend gegen 19 Uhr auf dem Spieth-Hof zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Mehrere Streifenwagenbesatzungen fuhren die Örtlichkeit an und konnten nach dem Anlegen von entsprechender Schutzausstattung den 49-jährigen Schützen vor seiner Wohnanschrift antreffen. Dieser räumte ein, aus Freude bei jedem Tor der deutschen Mannschaft im Spiel gegen Portugal einen Schuss aus seiner im legalen Besitz befindlichen Langwaffe abgegeben zu haben. Hierbei habe er Platzpatronen verwendet. Ein Bericht an die zuständige Waffenbehörde wurde gefertigt.

Nürtingen (ES): Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Ein 21-Jähriger hat in der Nacht vom Samstag auf Sonntag in der Reudener Straße vermutlich aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 23.25 Uhr teilte eine Zeugin mit, dass ein Nissan Qashqai nahezu ungebremst auf einen am Straßenrand parkenden Pkw auffuhr. Im Verlauf der Unfallaufnahme konnten bei dem 21-Jährigen alkoholische Beeinflussung festgestellt werden, was eine vor Ort durchgeführte Atemalkoholmessung bestätigte. Seine Aussage, er wäre dem unerwartet schnell entgegenkommenden Gegenverkehr ausgewichen, konnte durch die Zeugin widerlegt werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen dürfte sich nach erster Schätzung auf circa 15.000 Euro belaufen. Der Fahrer und sein ebenfalls 21-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Klinikum eingeliefert. Dort musste sich der Fahrer einer Blutentnahme zu Bestimmung seiner Alkoholkonzentration unterziehen, außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Er sieht sich nun einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen.

Altbach (ES): Isolator in Heizkraftwerk explodiert

Am Samstagabend ist es auf dem Gelände eines Heizkraftwerkes in der Industriestraße zur Explosion eines Isolators gekommen. Gegen 19.30 Uhr teilten mehrere Anrufer über Notruf einen lauten Knall und aufsteigenden Rauch vom Gelände des Heizkraftwerkes mit, woraufhin ein Großaufgebot von Rettungskräften an die Einsatzstelle eilte. Es konnte festgestellt werden, dass aus bislang ungeklärter Ursache ein Isolator eines Kraftwerkstransformators explodiert war. Die Feuerwehr Altbach konnte den noch brennenden Isolator rasch löschen. Durch umherfliegende Trümmerteile wurden mehrere Fahrzeuge sowie Gebäude des Kraftwerks in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Schätzungen entstand hierbei Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Stromversorgung war nach Auskunft des Energieversorgers nicht beeinträchtigt.

Rottenburg am Neckar (TÜ): Unfall mit mehreren Verletzten

Fünf Verletzte und Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Samstagabend auf der Landesstraße 372 zwischen Rottenburg am Neckar und Wurmlingen ereignet hat. Gegen 23.30 Uhr befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Peugeot die L 372 in Fahrtrichtung Rottenburg am Neckar, als er infolge erheblicher Alkoholeinwirkung auf die Gegenfahrspur geriet und dort mit dem entgegenkommenden VW Touran einer 46-Jährigen und deren 51-jährigen Beifahrers kollidierte. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn abgewiesen und kamen im angrenzenden Straßengraben zum Endstand. Ein dem VW Touran nachfolgender VW Polo, welcher mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern besetzt war, kam ebenfalls von der Fahrbahn ab, wobei sich alle Insassen leichte Verletzungen zuzogen und durch den anwesenden Rettungsdienst vorsorglich in ein Klinikum verbracht wurden. Der 54-jährige Unfallverursacher, bei welchem ein Alkoholtest ein vorläufiges Ergebnis von etwa 3 Promille ergab, wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Sein Führerschein wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Rottenburg war vor Ort mit 15 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen im Einsatz.

