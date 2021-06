Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brand eines Containers; Falsche Handwerker bestehlen Seniorin - Warnhinweis-; Versuchter räuberischer Diebstahl; Polizeibeamten angegriffen

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Frontal mit Baum kollidiert

Ein Transporter-Fahrer ist am Montagnachmittag mit seinem Wagen frontal mit einem Baum kollidiert. Der 31-Jährige befuhr mit einem Iveco mit Anhänger gegen 15.20 Uhr die L 230 von Magolsheim herkommend in Richtung Böttingen. In einer Kurve kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und stieß frontal mit einem Baum zusammen. Dadurch drehte sich der Transporter um die eigene Achse und kippte auf die linke Fahrzeugseite. Der Anhänger touchierte ebenfalls einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls löste am Iveco das Airbag-System aus. Sowohl der 31-Jährige als auch sein Beifahrer im Alter von 56 Jahren verletzten sich nach derzeitigem Kenntnisstand leicht. Während der Beifahrer vom Rettungsdienst vor Ort behandelt werden konnte, wurde der Fahrer zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den Blechschaden beziffert die Polizei mit rund 16.000 Euro. Der Transporter musste zudem abgeschleppt werden. Der Anhänger wurde mit einem Ersatzfahrzeug abgeholt. (mr)

Baltmannsweiler (ES): Motorradfahrer gestürzt

Mit leichten Verletzungen musste ein 25-jähriger Motorradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der K 1210 zwischen Baltmannsweiler und Baach ins Krankenhaus gebracht werden. Der Biker war gegen 19.15 Uhr mit seiner BMW auf der Kreisstraße in Richtung Baach unterwegs. Dabei kollidierte er im Bereich einer Linkskurve mit einem Vogel, verlor anschließend die Kontrolle über seine BMW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei stürzte der 25-Jährige zu Boden. Der Rettungsdienst versorgte den Leichtverletzten. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. (rn)

Neckartailfingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Ein erheblicher Sachschaden von rund 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen auf der B 312 entstanden. Die 50-jährige Fahrerin eines Kia war gegen 7.30 Uhr auf der Auffahrt zur B 312 in Fahrtrichtung Reutlingen unterwegs. Beim Auffahren auf die Bundesstraße missachtete sie die Vorfahrt des auf der Durchgangsfahrbahn befindlichen, 43 Jahre alten Mercedes-Lenkers. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Kia anschließend noch in die Leitplanken am rechten Fahrbahnrand. Glücklicherweise bleiben die Unfallbeteiligten unverletzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die B 312 nur einspurig befahrbar, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in beide Fahrtrichtungen führte. (rn)

Ostfildern (ES): Kind leicht verletzt

Ein Kind ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Scharnhauser Park leicht verletzt worden. Der Zwölfjährige überquerte kurz nach 15 Uhr auf seinem Tretroller fahrend die Bonhoefferstraße im Bereich des dortigen Fußgängerüberwegs. Zeitgleich befuhr eine 54 Jahre alte Frau mit einer Mercedes B-Klasse die Bonhoefferstraße in Fahrtrichtung Ruit. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen dem von links kommenden Jungen und der Fahrzeugfront des Pkw, worauf der Zwölfjährige zu Boden stürzte. Beim Unfall zog sich das Kind leichte Verletzungen zu, die vor Ort vom Rettungsdienst versorgt wurden. (mr)

Frickenhausen (ES): Brand eines Containers

Zum Brand eines Containers in der Max-Planck-Straße sind Feuerwehr und Polizei am Montagabend ausgerückt. Aus unbekannter Ursache war gegen 23 Uhr ein mit Altholz befüllter Container in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 16 Feuerwehrleuten ausgerückt war, konnte das Feuer rasch löschen. Es entstand Sachschaden von rund 200 Euro. (sm)

Weilheim (ES): Von Fahrrad gestürzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 37-Jähriger in der Nacht zum Dienstag beim Sturz von seinem Fahrrad in der Lindachstraße zugezogen. Der Mann war kurz nach 0.30 Uhr mit seinem Fahrrad in der Lindachstraße unterwegs, als er alleinbeteiligt zu Fall kam. Nach einer ärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden von etwa 100 Euro. (sm)

Mössingen (TÜ): Von falschen Handwerkern bestohlen (Warnhinweis)

Eine über 80-jährige Mössingerin ist am Montagmittag Opfer von dreisten Kriminellen geworden. Gegen 13.15 Uhr klingelte ein Unbekannter an deren Tür und gab an, das Badezimmer aufgrund eines angeblichen Rohbruchs der Wasserleitung überprüfen zu müssen. Die Seniorin schenkte dem selbsternannten Handwerker Glauben und ließ ihn in die Wohnräume. Während die Frau abgelenkt war, betrat ein Komplize die Wohnung und entwendete dort Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Polizei rät daher:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde Sie unaufgefordert auf angebliche Schäden an Ihrem Haus aufmerksam machen.

- Lassen Sie sich nicht von günstigen Angeboten blenden.

- Erteilen Sie niemals spontan an der Haustür einen Auftrag. Ein seriöser Handwerker wird Ihnen ein schriftliches Angebot zusenden und Ihnen Zeit zum Überlegen geben.

- Ziehen sie Angehörige zu Rate.

- Merken Sie sich verdächtige Personen und Fahrzeuge und verständigen Sie die Polizei.

- Wenn Sie Opfer eines Diebstahls oder eines Betrugs geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (mr)

Albstadt (ZAK): Versuchter räuberischer Diebstahl (Zeugenaufruf)

Das Kriminalkommissariat Balingen fahndet nach einem zirka 175 cm großen, korpulenten Mann mit kurzen schwarzen Haaren, der am Montagmittag in Onstmettingen versucht hat, einem Kind das Smartphone zu entreißen. Gegen 13 Uhr war die Elfjährige mit dem Bus auf dem Heimweg und stieg an der Haltestelle nahe der Kreuzung Hauptstraße/Industriestraße/Wilhelmstraße aus. Der Unbekannte, der nach aktuellem Kenntnisstand zuvor vor dem Gebäude Hauptstraße 118 auf einem Stein gesessen hatte, folgte dem Mädchen und versuchte, ihr von hinten das Smartphone aus der Hand zu reißen. Dies gelang ihm jedoch nicht. Die Elfjährige schrie um Hilfe und rannte in Richtung eines Discounters davon. Der Täter stieg daraufhin an der Ecke Hauptstraße/Industriestraße in einen blauen oder schwarzen Pkw, bei dem es sich um einen VW Golf handeln dürfte. Der Wagen fuhr anschließend auf der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte Onstmettingen davon. Der Gesuchte war mit einem hellgrauen Kapuzenpullover und einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Er trug im rechten Ohr einen silbernen Ohrring sowie eine silberne Kette mit Kreuzanhänger. Zeugen, die die Tat gesehen bzw. verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07432/955-0 zu melden. (mr)

Balingen (ZAK): Wer hatte Grün? (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend an der Kreuzung Lange Straße / Eckhaus ereignet hat, sucht das Polizeirevier Balingen. Eine 53-Jährige war gegen 18.50 Uhr mit ihrem Peugeot 2008 auf Straße Eckhaus unterwegs. An der durch eine Ampel geregelten Kreuzung kam es zur Kollision mit dem Toyota Aygo einer 68-Jährigen, die von der Lange Straße herkommend in die Kreuzung eingefahren war. Beide Fahrerinnen gaben an, jeweils bei Grün die Ampeln passiert zu haben. Verletzt wurde zum Glück niemand. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 16.000 Euro geschätzt. Zeugen, die insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07433/264-0 zu melden. (cw)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Nach tätlichem Angriff in Gewahrsam genommen

Bei einem Einsatz in der Nacht zum Dienstag anlässlich von Streitigkeiten ist ein Polizist tätlich angegriffen und dabei leicht verletzt worden. Gegen 23.45 Uhr wurde eine Polizeistreife zum ersten Mal in die Straße Langwatte gerufen, nachdem es in einer Wohnung zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Die Polizeibeamten trafen einen 21-Jährigen an, der aus der Wohnung verwiesen worden war und nun lautstark auf der Straße herumschrie. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt und für den Fall einer Nichteinhaltung der Gewahrsam angedroht. Gegen 1.15 Uhr wurde die Polizei erneut über eine drohende Eskalation am selben Ort verständigt, woraufhin sie mit mehreren Streifenwagen ausrückte. Bei der Aufnahme des Sachverhalts wurde ein Polizist von dem 21-Jährigen, der sich nicht an den Platzverweis gehalten hatte, unvermittelt von hinten angegriffen. Es gelang in der Folge, dem 21-Jährigen Handschließen anzulegen und ihn in Gewahrsam zu nehmen. Der leicht verletzte Polizeibeamte konnte seinen Dienst fortsetzen. Der 21-Jährige trug ebenfalls leichte Verletzungen davon. Da er sich zudem in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus in eine Fachklinik eingeliefert. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell