POL-RT: Fahrzeuge beschädigt; Verkehrsunfälle; Verkehrskontrollen; Kletterunfall; In Kleingartenanlagen gewütet; Exhibitionist festgenommen; Brände

Mehrere Fahrzeuge beschädigt und aufgebrochen

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in der Gustav-Schwab-Straße mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. Gegen zwei Uhr meldeten Zeugen, dass sich mehrere Personen an den Autos zu schaffen machten. Beim Eintreffen der Polizei waren die Verdächtigen bereits geflüchtet. Drei ältere Ford-Transporter waren offenbar geöffnet, durchsucht und darüber hinaus sinnlos beschädigt worden. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der Sachschaden wir auf rund 8.000 Euro geschätzt. Die drei Transporter wurden zur Spurensicherung sichergestellt und abgeschleppt. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Hinweisen nach. (ak)

Reutlingen (RT): Unter Alkohol verunglückt

Weil er mit rund zweieinhalb Promille deutlich alkoholisiert war, ist ein 58-Jähriger am Donnerstagabend, um 18.50 Uhr, verunglückt. Sein Fahrrad schiebend wollte er zu Fuß die Karlstraße von der Gartenstraße kommend in Richtung Listplatz überqueren. Ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer stürzte auf der Querungsanlage zwischen den beiden Fahrbahnen zu Boden und schlug mit dem Hinterkopf auf. Mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes wurde der 58-Jährige vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert. (ak)

Zwiefalten (RT): Geschwindigkeitskontrolle Zwiefalter Steige

Bei Geschwindigkeitskontrollen, die die Verkehrspolizei mit Unterstützung von Beamten des Polizeireviers Münsingen an Himmelfahrt, zwischen zehn Uhr und 15.30 Uhr, in der Zwiefalter Steige durchgeführt hat, sind insgesamt 40 Verkehrsteilnehmer beanstandet worden, 24 davon waren Motorradfahrer. 13 Pkw-Lenker und 14 Biker waren bei erlaubten 100 km/h bis zu 15 Stundenkilometer zu schnell unterwegs und müssen mit einem Verwarnungsgeld rechnen. Neun Verkehrsteilnehmer, sechs davon Motorradfahrer, überschritten die zulässige Geschwindigkeit um bis zu 25 km/h. Diese Verstöße werden mit Bußgeldern in Höhe von bis zu 70 Euro geahndet. Vier Motorradfahrer waren noch schneller unterwegs und müssen mit bis zu zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen. Auf drei von ihnen kommen Bußgelder bis zu 160 Euro, zu. Der unrühmliche Spitzenreiter hatte 152 km/h auf dem Tacho, was mit 240 Euro Bußgeld zu Buche schlägt. (ak)

Bad Urach (RT): Motorradfahrerin verletzt

Eine verletzte Motorradfahrerin ist am Donnerstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik gebracht worden. Ein 78-Jähriger fuhr mit einem Fiat um 14.30 Uhr von einer Hofausfahrt kommend nach links auf die Münsinger Straße ein. Hierbei übersah er die von rechts kommende, 39-jährige Bikerin. Die Frau prallte mit ihrer Suzuki gegen den Pkw und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzte. Der Schaden beträgt etwa 2.500 Euro. (ms)

Metzingen (RT): Kletterunfall

Ein 34-Jähriger ist am Donnerstagmittag beim Klettern am Wiesfels in Glems schwer verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen stürzte der Sportler gegen 12.30 Uhr beim Versuch, eine Sicherungsmöglichkeit in der Wand zu erreichen, etwa drei Meter in die Tiefe. Der verunglückte Kletterer wurde durch die Bergwacht gerettet, notärztlich versorgt und anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (rn)

Metzingen (RT): Pedelec-Fahrer gestürzt (Zeugenaufruf)

Mit schweren Verletzungen ist ein 81-jähriger Pedelec-Fahrer am Donnerstagnachmittag mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Gegen 15 Uhr war der Senior auf einem Radweg in der Nürtinger Straße in Richtung Neugreuth unterwegs, als er auf Höhe einer dortigen Tankstelle aus bislang ungeklärter Ursache stürzte. Die Verkehrspolizei Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Verunfallten gesehen haben oder möglicherweise den Sturz beobachten konnten, sich unter Telefon 07071/972-8860, zu melden. (rn)

Sonnenbühl (RT): Mit Gegenverkehr kollidiert

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen auf der L 382 ereignet hat. Kurz vor sieben Uhr befuhr eine 20-Jährige die Landstraße von Genkingen in Richtung Undingen. Am Ortsausgang Genkingen kam sie zu Beginn einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und streifte dort mit ihrem Fuji Heavy Forester eine Steinmauer. Anschließend wurde sie von der Mauer wieder auf die Fahrbahn abgewiesen. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden VW Touran trotz Ausweichversuchs des 27-jährigen Fahrers. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der 27-Jährige wurde nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. (rn)

Esslingen (ES): Betrunkenen aus dem Verkehr gezogen

Einen erheblich betrunkenen Fahrer eines Kleinkraftrads haben Beamte der Verkehrspolizei am Donnerstagabend aus dem Verkehr gezogen. Der 55-jährige Mann wurde gegen 22.30 Uhr an einer Kontrollstelle in der Weilstraße angehalten. Nachdem er zunächst trotz der Haltezeichen an den Beamten vorbeigefahren war, stoppte er sein Fahrzeug schließlich doch noch mit etwas Verzögerung nach 50 Metern. Als er von seinem Gefährt abstieg, schwankte er stark und musste sich an seinem Kraftrad festhalten. Ein Atemalkoholtest brachte ein vorläufiges Ergebnis von rund zwei Promille zu Tage. Der 55-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige gebracht. (ak)

Esslingen (ES): Von drei Männern zusammengeschlagen (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Hintergründe eines Körperverletzungsdelikts, das sich am Donnerstagabend, zwischen 22 und 22.30 Uhr, in der Esslinger Straße ereignet hat. Ein 50-jähriger Radfahrer war dort in Fahrtrichtung Kennenburger Straße unterwegs. An der Kreuzung Haldenstraße hielt vor ihm ein blauer VW Golf mit Esslinger Zulassung an, aus dem drei junge Männer im geschätzten Alter von 18 - 25 Jahre ausstiegen. Diese sollen unvermittelt auf den Mann eingeschlagen und ihn auch getreten haben, bevor sie von ihrem benommenen Opfer abließen, in den Pkw stiegen und in unbekannte Richtung davonfuhren. Der 55-Jährige erlitt mehrere Prellungen und Hämatome. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Oberesslingen, Tel. 0711/310576-812, zu melden. (ak)

Aichtal (ES): Weißer VW Golf GTI gesucht (Zeugenaufruf)

Ein bislang unbekannter Lenker eines weißen VW Golf hat am Donnerstagvormittag einen Verkehrsunfall verursacht und ist, ohne sich um einen gestürzten Motorradfahrer zu kümmern, davongefahren. Ein 33-Jähriger war um 10.50 Uhr auf seiner Harley-Davidson und in Begleitung eines weiteren Bikers auf der Durchgangsstraße von Neuenhaus in Richtung Waldenbuch unterwegs. In der Ortsmitte wollten die beiden Männer an zwei am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen vorbeifahren. Hierbei kam ihnen ein Radfahrer entgegen, der von einem weißen VW Golf GTI, Model VII, mit NT-Zulassung überholt wurde. Nur durch eine Vollbremsung konnten die beiden Kradlenker einen Frontalzusammenstoß verhindern. Der 33-Jährige stürzte hierbei auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Golffahrer hielt anschließend kurz an, fuhr dann jedoch in Richtung Nürtingen davon. An dem Motorrad war ein Schaden in Höhe von 2.000 Euro entstanden. Das Polizeirevier Nürtingen bittet unter Telefon 07022/9224-0 um Zeugenhinweise. Insbesondere wird der Radfahrer, der von dem Golf überholt worden war, gebeten, sich zu melden. (ms)

Wernau (ES): In Kleingartenanlagen gewütet (Zeugenaufruf)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr, bis Donnerstag, 5.30 Uhr, durch drei Kleingartenanlagen gezogen und haben eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die Unbekannten beschädigten in den Gewannen Sulzweinberge, Grund und Obere Kehlen zahlreiche Gartentürchen an den Zugängen zu den Gartengrundstücken. Weiterhin brachen sie mehrere Gartenhäuser auf oder beschädigten die Eingangstüren beim Versuch, diese gewaltsam zu öffnen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der angerichtete Sachschaden kann noch nicht abgeschätzt werden. Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 07153/97240 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Lenningen (ES): Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Krad

Schwer verletzt worden sind ein Rennrad- und ein Motorradfahrer bei einem Zusammenstoß, der sich am Donnerstagvormittag auf der B 465 ereignet hat. Gegen 10.30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer die Bundesstraße von Oberlenningen kommend in Richtung Gutenberg. An der Einmündung zur Kläranlage krachte er mit seiner Kawasaki in das Rennrad eines 36-Jährigen, der dort nach links in einen Feldweg abbiegen wollte und sein Vorhaben zuvor mittels Handzeichen angekündigt hatte. Durch den Zusammenstoß stürzten beide Fahrzeuglenker und mussten anschließend vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in umliegende Kliniken gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. (rn)

Filderstadt (ES): Exhibitionist festgenommen

Eine Passantin ist am Donnerstagabend im Ortsteil Bernhausen von einem Exhibitionisten belästigt worden. Als die 24-Jährige kurz nach 20 Uhr auf einem Wiesenweg zwischen der B 312 und der Gymnasiumstraße unterwegs war, kam ihr ein 39 Jahre alter Mann entgegen, der an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Als die junge Frau in Richtung Gymnasiumstraße an dem Mann vorbeigegangen war, folgte ihr dieser noch einige Meter, ehe er sich in Richtung Talstraße entfernte. Der 39-Jährige konnte im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung von Polizeibeamten festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß entlassen und muss sich nun gegebenenfalls gerichtlich für sein Handeln verantworten. (rn)

Filderstadt (ES): Unter Alkoholeinfluss Auto gerammt

Weil er in die Seite eines Fahrzeugs gefahren ist, sind Beamte am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall nach Bonlanden gerufen worden. Gegen 18.15 Uhr befuhr ein 64-jähriger Radfahrer die Mahlestraße in Richtung Bonländer Hauptstraße und bog an der dortigen Einmündung nach links in die Bonländer Hauptstraße ab. Anstatt anschließend geradeaus weiter zu fahren, behielt er seinen Linksbogen bei und krachte in die Fahrertüre eines verkehrsbedingt wartenden VW Passat eines 28-Jährigen. Der Radfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und vom Rettungsdienst in eine Klinik transportiert. Weil er mit beinahe zwei Promille auf seinem Fahrrad unterwegs gewesen war, musste er dort auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 1.000 Euro beziffert. (rn)

Rottenburg (TÜ): Hoher Schaden bei Auffahrunfall

Ein Schaden in Höhe von zirka 30.000 Euro ist bei einem Auffahrunfall am Donnerstagnachmittag entstanden. Eine 38-Jährige befuhr mit einem Skoda Octavia kurz nach 15.30 Uhr die Kreisstraße von Eckenweiler herkommend in Richtung Ergenzingen. Auf Höhe eines Wanderparkplatzes wollte ein vorausfahrender, 66-jähriger Porsche-Lenker nach rechts abbiegen und bremste ab. Die Frau bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Wagen auf den 911er auf. Ersten Erkenntnissen nach blieben die beiden Beteiligten unverletzt. (ms)

Haigerloch (ZAK): Gestürzter Radfahrer mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Ein gestürzter Radfahrer ist am Donnerstagmittag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Der 56-Jährige war um 12.30 Uhr auf dem parallel zur L 410 verlaufenden Radweg in Richtung Rangendingen unterwegs. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache stürzte der Mann von seinem Fahrrad. Passanten und weitere Verkehrsteilnehmer leiteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes ein. Nach einer notärztlichen Versorgung wurde der 56-Jährige mit dem Hubschrauber in die Klinik gebracht. (ms)

Straßberg (ZAK): Motorradfahrer verunfallt

Zwei Motorradfahrer sind am Donnerstagnachmittag auf der L 453 zusammengekracht. Gegen 14.45 Uhr befuhr ein 60-jähriger Ducati-Lenker die Landstraße von Kaiseringen in Richtung Fronstetten. Nach ersten Erkenntnissen geriet der Biker dabei in einer ansteigenden, scharfen Rechtskurve möglicherweise aufgrund eines Fahrfehlers auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender, 39-jähriger Lenker einer BMW konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und krachte in die Maschine des 60-Jährigen. Beide Fahrer wurden dabei teils schwer verletzt und mussten in umliegende Kliniken gebracht werden. Bei den Rettungsmaßnahmen war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt, weshalb die L 453 kurzzeitig voll gesperrt werden musste. Beide Motorräder waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Schaden wird mit etwa 5.000 Euro beziffert. (rn)

Balingen (ZAK): Feuer auf dem Balkon

Ein Brand auf dem Balkon im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Bellinger Straße hat am Donnerstagabend die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Aus noch unklarer, möglicherweise technischer Ursache war der Schlauch eines Gasgrills während des Grillens in Brand geraten. Durch den raschen Einsatz der Feuerwehr, die mit neun Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften ausgerückt war, konnte ein Ausbreiten der Flammen auf das Gebäude verhindert werden, sodass nach derzeitigen Erkenntnissen kein Gebäudeschaden entstehen konnte. Der Rettungsdienst war mit zwei Fahrzeugen und vier Helfern vorsorglich vor Ort. Alle Hausbewohner, die sich selbstständig ins Freie begeben hatten, waren unverletzt geblieben. (ak)

Balingen (ZAK): Holzunterstand in Brand

Zum Brand eines Holzunterstands in einem Schrebergarten im Endinger Weg sind Feuerwehr und Polizei am Donnerstagabend, gegen 20 Uhr, ausgerückt. Neben dem von einer Plane umschlossenen Unterstand hatte auch ein Baum auf dem Grundstück Feuer gefangen. Die Feuerwehr Balingen, die mit mehreren Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, löschte das Feuer, bei den ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro entstanden war. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte als Brandursache in dem Unterstand gelagerte und nicht vollständig erkaltete Grillasche in Betracht kommen. (ak)

