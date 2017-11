POL-RT: Zahlreiche Unfälle; Einbrüche in Wohnhäuser; Mehrere Autos zerkratzt

Reutlingen (ots) - Bad Urach (RT): Unfall aufgrund medizinischer Ursache

Aufgrund einer medizinischen Ursache ist es am Donnerstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 28 gekommen. Ein 72-Jähriger befuhr kurz nach 13.30 Uhr die Bundesstraße von Dettingen kommend in Richtung Bad Urach. Im Verlauf eines geraden Teilstücks kam der Mann mit seinem Sprinter stetig nach links. Ein entgegenkommender 49-jähriger Fahrer eines Sattelzugs wich noch nach rechts aus. Es kam jedoch zur Kollision zwischen dem Transporter und dem Auflieger des Sattelzugs. Im weiteren Verlauf geriet der Sprinter weiter nach links und blieb letztendlich in der angrenzenden Böschung stehen. Trotz sofortiger Reanimation und notärztlicher Hilfe verstarb der 72-Jährige kurz vor 17 Uhr in einer Klinik. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von über 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und den Rettungs- beziehungsweise Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße bis 16.15 Uhr halbseitig gesperrt werden. (ms)

Dettingen/Erms (RT): In Wohnung eingebrochen (Zeugenaufruf)

Möglicherweise gestört wurde ein Unbekannter, der am Donnerstag in eine Wohnung in der Langen Gasse eingebrochen ist. Zwischen 13 Uhr und 21.30 Uhr hebelte der Einbrecher die Terrassentüre auf, um in die Wohnung zu gelangen. Ob er die Wohnung allerdings betreten hat, ist noch unklar. Soweit bislang bekannt ist, wurde nichts gestohlen. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07125/946870 um Hinweise. (cw)

Esslingen (ES): Rollerfahrer übersehen

Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen auf der Ulmer Straße ereignet hat. Ein 60-jähriger Esslinger war gegen 5.30 Uhr mit seinem Fiat Punto auf der Ulmer Straße in Richtung Oberesslingen unterwegs. An der Auffahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke wollte er nach links abbiegen und hielt zunächst auch an. Beim Anfahren übersah er dann aber einen entgegenkommenden 26-jährigen Rollerfahrer. Dieser hatte keine Möglichkeit mehr, seine Vespa rechtzeitig zum Stehen zu bringen, sodass beide Fahrzeuge im Einmündungsbereich zusammenprallten. Der Rollerfahrer wurde von seiner Vespa abgeworfen und stürzte auf die Fahrbahn, wobei er sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen brachte den 26-Jährigen zur Untersuchung und ambulanten Behandlung in die Klinik. Die Vespa war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 4.000 Euro beziffert. (cw)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Schmuck gestohlen (Zeugenaufruf)

Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro ist einem Unbekannten in die Hände gefallen, der am Donnerstag in eine Wohnung in der Oberen Bachstraße eingebrochen ist. Zwischen 10.30 Uhr und 20.40 Uhr kletterte der Einbrecher auf den Balkon der im Hochparterre gelegenen Wohnung. Mit brachialer Gewalt hebelte er die Balkontüre auf und gelangte so in die Wohnung. Dort durchwühlte er in sämtlichen Räumen alle Schränke und Behältnisse. Mit seiner Beute suchte er anschließend das Weite. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 0711/70913 um Hinweise. (cw)

Nürtingen (ES): Hoher Schaden durch Vandalismus (Zeugenaufruf)

Einen Schaden in fünfstelliger Höhe haben bislang unbekannte Vandalen in der Nacht zum Freitag In der Au und den umliegenden Straßen angerichtet. In der Zeit zwischen Donnerstagabend, 19 Uhr, bis Freitagmorgen, neun Uhr, wurden auf dem Gelände eines Autohändlers 13 Autos zerkratzt. Hierbei handelte es sich um Gebrauchtwagen oder noch nicht zugelassene Fahrzeuge der Marke Opel. In der Schlosserstraße konnten zwei weitere beschädigte Autos festgestellt werden. An jedem Fahrzeug dürfte ein Schaden in Höhe von mindestens 1.000 Euro entstanden sein. Des Weiteren wurde die Baustelle in der Oberboihinger Straße, die sich auf Höhe des Parkplatzes des Autohändlers befindet, verwüstet. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07022/9224-0 um Zeugenhinweise. Zudem werden weitere Geschädigte gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (ms)

Nürtingen (ES): Betrunken Unfall verursacht

Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagmorgen eine Unfallflucht begangen und konnte Stunden später schlafend in seinem Fahrzeug angetroffen werden. Kurz vor sechs Uhr wurde der Polizei ein Baum beim Club Kuckucksei in der Neckarstraße gemeldet, der gefährlich in die Straße ragen würde. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass ein Pkw-Lenker mit dem Baum kollidiert war und sich anschließend aus dem Staub gemacht hatte. Es konnten mehrere Fahrzeugteile sichergestellt werden. Eine anschließende Fahndung nach dem Verursacher verlief zunächst erfolglos. Kurz vor 8.30 Uhr meldete ein Zeuge einen unfallbeschädigten VW Polo, der vor einer Apotheke in der Braike stand. Im Fahrzeug würde sich eine "leblose" Person befinden. Bei einer Kontrolle kurze Zeit später stellte sich heraus, dass es sich um das gesuchte Fahrzeug handelt. Weiterhin stellte sich heraus, dass der 35-jährige Fahrer lediglich eingeschlafen war. Grund dafür dürfte unter anderem seine starke alkoholische Beeinflussung gewesen sein. Ein Test ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt. Einen Führerschein konnten ihm die Beamten bislang nicht abnehmen, da er noch keinen vorweisen konnte. (ms)

Filderstadt (ES): Von der Straße abgekommen (Zeugenaufruf)

Schwere Verletzungen hat ein Fahrzeug-Lenker bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag erlitten. Der 26-Jährige befuhr um 12.40 Uhr mit einem Ford Transit die L 1205 von Sielmingen kommend in Richtung Wolfschlugen. Nach einer leicht ansteigenden Linkskurve sei ihm ein silberfarbener Opel Kombi mit ES-Zulassung zum Teil auf seiner Fahrbahn entgegengekommen. Um eine Kollision zu vermeiden wich der Transit-Lenker, seinen Angaben nach, nach rechts aus. Im weiteren Verlauf verlor er die Kontrolle über seinen Wagen und geriet ins Schleudern. Der Ford kam nach links von der Straße ab und blieb auf dem Gelände einer Baum und Garten Firma stehen. Der Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Sein Fahrzeug wurde von einem Abschleppwagen geborgen. Der Schaden beträgt etwa 5.000 Euro. Auf dem Gelände wurden durch den Unfall fast 100 Pflanzen beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf zirka 2.500 Euro. Zeugenhinweise werden an die Verkehrspolizei Esslingen unter Telefon 0711/3990-420 erbeten. (ms)

Rottenburg (TÜ): Mit Dole und Radfahrer kollidiert

Glücklicherweise ohne größere Blessuren ist ein Radfahrer nach dem Unfall mit einem Pkw am Donnerstag geblieben. Gegen 16.50 Uhr war ein 28-jähriger Skoda-Lenker auf der Landstraße zwischen Rottenburg und Hirrlingen unterwegs. Nach der Einmündung der Straße nach Hemmendorf folgte er der L 389 und wollte einen Mountainbiker überholen. Genau in diesem Moment bog der 25-jährige Radler nach links auf einen Verbindungsweg in Richtung Schwalldorf ab. Durch ein Brems- und Ausweichmanöver konnte der Autofahrer zunächst eine Kollision vermeiden. Er kam jedoch mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine massive Dole. Anschließend wurde der Skoda abgewiesen und auf den Verbindungsweg geschleudert. Dort stieß das Auto noch gegen den Mountainbiker, der zwischenzeitlich abgebogen war. Trotz einem Sturz blieb dieser ersten Erkenntnissen nach unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. (ms)

Nehren (TÜ): Hoher Schaden bei Auffahrunfall

Aufgrund eines plötzlichen Abbremsmanövers ist am Donnerstagnachmittag auf dem Nordring zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden von rund 17.000 Euro gekommen. Eine 21 Jahre alte Frau aus Sonnenbühl war gegen 16.20 Uhr mit ihrem Mini auf der L 394 in Fahrtrichtung Nehren unterwegs. Als ein größerer Greifvogel unmittelbar vor ihrem Wagen aufflog, bremste die 21-Jährige stark ab. Eine ihr nachfolgende 63-jährige Mössingerin erkannte die Situation zu spät und konnte ihren Opel nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen. Sie krachte ins Heck des Mini. Da beide Fahrzeuge aufgrund der Unfallschäden nicht mehr fahrtüchtig waren, mussten sie von Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (jh)

Bodelshausen (TÜ): In Wohnhäuser eingebrochen (Zeugenaufruf)

Möglicherweise der gleiche Unbekannte ist am Donnerstag, zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr, in zwei Einfamilienhäuser in der Kalkofenstraße und im Rotlaubenweg eingebrochen. In der Kalkofenstraße verschaffte er sich durch das Einschlagen eines Fensters Zutritt zum Haus. Dort durchsuchte er in allen Räumen die Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Auch im Rotlaubenweg schlug der Unbekannte eine Fensterscheibe ein, um ins Gebäude zu gelangen. Im kompletten Haus durchwühlte er alle Schränke und Kommoden. In beiden Fällen ist noch nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde. Kriminaltechniker sicherten Spuren an den Tatorten. Der Polizeiposten Bodelshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, denen im genannten Zeitraum etwas aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 07471/9301910 zu melden. (cw)

Ofterdingen (TÜ): In Einfamilienhaus eingebrochen (Zeugenaufruf)

In ein Einfamilienhaus in der Gerokstraße ist ein Unbekannter am Donnerstagabend eingestiegen. Zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr kletterte der Einbrecher auf einen Balkon im ersten Stock und stemmte dort die Balkontüre auf. Nachdem er sich so Zutritt zum Haus verschafft hatte, durchwühlte er sämtliche Räume. Soweit bislang bekannt ist, fiel ihm dabei Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro in die Hände. Kriminaltechniker übernahmen die Spurensicherung. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07071/972-8660 um Hinweise. (cw)

