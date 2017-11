Reutlingen (ots) - Vermeintliche Warnmeldung beunruhigt Bürger - Polizei gibt Entwarnung

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen wieder vermehrt Anfragen zu einer Warnmeldung über vermeintlich gesundheitsgefährdende Briefsendungen zu verzeichnen. Bei dem Warnhinweis handelt es sich offensichtlich um eine Falschmeldung, die bereits seit 2015/2016 im Umlauf ist.

Laut Meldung, die sich vorwiegend über Whatsapp aber auch per E-Mail verbreitet, würden Umschläge in Briefkästen verteilt, die eine CD mit Liedern und Aussagen aus dem Koran beinhalte. Die CD sei mit einer chemischen Substanz bearbeitet, die die Atemwege lähme. Der Umschlag solle nicht geöffnet und umgehend die Polizei informiert werden. In Weilheim seien Betroffene schon im Krankenhaus. Die Nachricht endet mit der Aufforderung die Information weiterzuleiten.

In den vergangenen Tagen sind vereinzelt besorgte Bürger, die eine entsprechende Meldung erhalten hatten, an die Polizei herangetreten, um nach dem Wahrheitsgehalt nachzufragen. Allen anfragenden Personen konnte mitgeteilt werden, dass diese Nachricht offensichtlich nur die Absicht hat, Angst und Schrecken zu verbreiten, aber ansonsten nichts davon wahr ist. Sämtliche Recherchen verliefen negativ. Vorfälle dieser Art sind bislang nicht bekannt. Die Polizei empfiehlt, die Nachricht nicht weiter zu verbreiten, sondern sie nach Eingang sofort zu löschen.

Sofern tatsächliche Gefährdungen oder Gesundheitsschädigungen vorliegen, würde die Polizei in geeigneter Weise berichten und entsprechende Warnmeldungen veranlassen. (jh)

Ofterdingen (TÜ): Hoher Blechschaden bei Vorfahrtsunfall

Bei einem Vorfahrtsunfall am Donnerstagmorgen in der Dettinger Straße ist an den beiden beteiligten Fahrzeugen ein Blechschaden von insgesamt 10.000 Euro entstanden. Die Ursache für die Kollision setzte nach den bisherigen Erkenntnissen ein 56 Jahre alter Mercedes Sprinter-Lenker, als er gegen 6.45 Uhr vom Sulzweg nach links in die vorfahrtsberechtigte Dettinger Straße einfuhr. Eine von links nahende 59-jährige Hyundai-Fahrerin konnte nicht mehr reagieren und stieß im Einmündungsbereich mit dem Kleintransporter zusammen. Da beide Fahrzeuge aufgrund der Unfallschäden nicht mehr fahrtüchtig waren, mussten sie von Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (fn)

Rottenburg (TÜ): Bei Rot über die Ampel - vier Verletzte bei Unfall

Weil er offenbar eine rote Ampel missachtete, hat ein 34-jähriger Autofahrer am Donnerstagmittag einen schweren Verkehrsunfall auf der Südtangente bei Rottenburg verursacht. Auf seinem Weg in Richtung Weiler näherte sich der Skoda-Lenker gegen 11.30 Uhr dem Einmündungsbereich mit der Tübinger Straße und überquerte diesen geradeaus. Auf den in diesem Moment von rechts bei Grün einfahrenden Opel eines 38 Jahre alten Mannes hatte er offenbar nicht geachtet. Es kam zur Kollision der beiden Pkw, bei der sich alle vier Insassen des Opels Verletzungen zuzogen. Neben dem Fahrer waren dies eine 26-jährige Beifahrerin, sowie zwei ein und drei Jahre alte Kinder. Während die Frau und die Kinder an der Unfallstelle ambulant versorgt wurden, musste der Fahrer des Opel vom Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik gebracht werden. An den beiden nicht mehr fahrtauglichen Fahrzeugen entstand ein Blechschaden von insgesamt rund 10.000 Euro. (fn)

Rückfragen bitte an:



Josef Hönes (jh), Tel.: 07121/942-1102

Frank Natterer (fn), Tel.: 07121/942-1103



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell