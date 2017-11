POL-RT: 27-Jähriger wegen Verdachts des Drogenhandels in Haft (Leinfelden-Echterdingen)

Reutlingen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Leinfelden-Echterdingen (ES): Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen ermitteln derzeit gegen einen 27-jährigen Gambier, der im Verdacht steht, mit Drogen gehandelt zu haben. Die Ermittlungen kamen ins Rollen, nachdem ein polizeilicher Routineeinsatz in einer Flüchtlingsunterkunft zum Auffinden von Betäubungsmitteln geführt hatte, die dem Tatverdächtigen zuzuordnen waren.

Nach der Meldung über eine Ruhestörung suchte eine Polizeistreife des Polizeireviers Filderstadt am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr, die Flüchtlingsunterkunft in der Leinfelder Straße auf. Dort angekommen, klopften die Beamten an die Tür eines Wohncontainers, in dem der Verursacher für den Lärm vermutet wurde. Nachdem den Polizisten nicht geöffnet wurde, im Inneren aber gleichzeitig Stimmen zu hören waren, ging einer der Beamten um den Container herum und konnte gerade noch erkennen, wie der 27-Jährige einen Kulturbeutel aus dem Fenster warf. Wie sich herausstellte, befanden sich darin über 20 Gramm Cannabis, welches in 32 Tütchen portioniert mutmaßlich bereits zum Verkauf vorbereitet worden war. Eine anschließend durchgeführte Durchsuchung des Wohncontainers brachte noch einen Joint zum Vorschein.

Der Tatverdächtige, der polizeilich bislang noch nicht nennenswert in Erscheinung getreten war, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Laufe des Mittwochs einem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl.

