POL-RT: Einbrüche, An Sicherheitstür gescheitert, Pkw-Aufbruch, Unfälle

Reutlingen (ots) - Wohnungseinbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

Am Mittwoch, zwischen 15.00 Uhr und 20.00 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Hochparterrewohnung im Lerchenbuckel eingestiegen. Die Einbrecher betraten die Örtlichkeit über die Balkontüre, welche sie zuvor mit einem unbekannten Werkzeug aufgehebelt hatten. Sie durchsuchten mehrere Räume, entwendeten jedoch nichts. Im Anschluss verließen sie unbemerkt die Wohnung. Der Polizeiposten Reutlingen West hat die Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Telefonnummer 07121/9394-0 Hinweise entgegen. (cg)

Metzingen (RT): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend auf der K 6714 zwischen Eningen und Metzingen ereignet hat. Eine 48-jährige Hülbenerin war gegen 19 Uhr mit ihrem Skoda Roomster auf der Kreisstraße von Eningen in Richtung Metzingen unterwegs. Im dortigen Waldbereich erkannte sie zu spät, dass eine vorausfahrende 64-Jährige mit ihrem VW Polo wegen eines auf der Gegenfahrbahn gestürzten Rollerfahrers ihre Geschwindigkeit verlangsamte. Nahezu ungebremst krachte sie ins Heck des Polo. Während die Polo-Fahrerin unverletzt blieb, wurde die Unfallverursacherin leicht verletzt. Sie konnte aber nach der Unfallaufnahme selbst einen Arzt aufsuchen. Die beiden Autos wurden durch die Kollision so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf insgesamt knapp 8.000 Euro beziffert. (cw)

Hohenstein (RT): Mit dem Auto überschlagen

Zum Glück nur leichte Verletzungen hat ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag erlitten, als er sich mit seinem Fahrzeug überschlug. Der 32-Jährige war kurz nach 13.30 Uhr auf der K 6736 von Oberstetten herkommend in Richtung Steinhilben unterwegs. Auf einem geraden Streckenabschnitt fuhr er vermutlich aus Unachtsamkeit mit seinem Mitsubishi auf den unbefestigten rechten Seitenstreifen. Beim Gegenlenken verlor der Fahrer die Kontrolle über den Wagen und geriet ins Schleudern. Im weiteren Verlauf kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr eine etwa zwei Meter tiefe Böschung hinunter und überschlug sich. Auf dem Dach blieb der Mitsubishi letztendlich liegen. Der Mann verletzte sich leicht, benötigte zunächst jedoch keine ärztliche Hilfe. An seinem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Es musste geborgen werden. Weiterhin entstand Flurschaden und zwei Leitpfosten wurden demoliert. (ms)

Metzingen (RT): Fußgängerin von Pkw erfasst

Beim Überqueren der Fahrbahn ist am Mittwochabend eine 72-jährige Frau in der Auchtertstraße von einem Auto erfasst und so schwer verletzt worden, dass sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Ein 69 Jahre alter Lenker eines VW Lupo war gegen 17.30 Uhr auf der Auchtertstraße in stadteinwärtiger Richtung unterwegs und hielt an einer Rotlicht zeigenden Fußgängerfurt an. Als er bei "Grün" anfuhr, übersah er die zu diesem Zeitpunkt etwa zehn Meter nach der Fußgängerfurt die Fahrbahn von links nach rechts überquerende, dunkel gekleidete Fußgängerin und erfasste sie mit der rechten Fahrzeugfront. Die 72-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und wurde vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (jh)

Großbettlingen (ES): In Wohnung eingebrochen (Zeugenaufruf)

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch, zwischen 12.30 Uhr und 20.30 Uhr, in eine Wohnung in der Albstraße eingebrochen. Die Einbrecher erklommen zunächst auf noch unbekannte Weise den Balkon des Hauses. Dort hebelten sie mit einem unbekannten Gegenstand die Türe zu der Örtlichkeit auf und betraten diese. Daraufhin durchwühlten sie sämtliche Räume und Schränke. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie jedoch nichts. Anschließend konnten die Täter unbemerkt entkommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. (cg)

Esslingen (ES): Fußgänger übersehen

Beim Ausfahren aus dem Bahnhofsparkplatz in der Ulmer Straße in Oberesslingen hat am Mittwochabend eine Honda-Fahrerin einen Fußgänger leicht touchiert. Die 26-Jährige fuhr kurz vor 19 Uhr an und übersah den in diesem Augenblick querenden 86-jährigen Mann, der durch die Berührung mit dem Pkw zu Boden fiel und sich am Kopf verletzte. Mit einem Rettungswagen wurde er zur ärztlichen Behandlung und Überwachung in eine Klinik gebracht. Die Sicht der Autofahrerin war durch ein weiteres geparktes Fahrzeug erschwert. (jh)

Ostfildern-Ruit (ES): Radfahrerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Am Mittwochabend ist es kurz vor 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Einmündung Horbstraße in die Brunnwiesenstraße gekommen. Dabei wurde eine Radlerin schwer verletzt. Ein 72-Jähriger war mit seinem BMW auf der Horbstraße von der Stuttgarter Straße her kommend unterwegs und wollte an der Einmündung Brunnwiesenstraße diese geradlinig überqueren. An der Einmündung hielt er zunächst an und übersah dann beim Einfahren die ihm entgegenkommende 74 Jahre alter Radfahrerin, die der abknickenden Vorfahrtsstraße nach links in die Brunnwiesenstraße folgen wollte. Mit dem vorderen rechten Fahrzeugeck stieß er gegen die Radnabe des Hinterrades, wodurch die Bikerin zu Fall kam und sich zahlreiche Prellungen zuzog. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Aufnahme in ein Klinikum. Am Auto und Rad entstand Sachschaden in Höhe von knapp über 500 Euro. (jh)

Plochingen (ES): Unfall aufgrund von Unachtsamkeit

Auf der Esslinger Straße ist es am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Eine 23 Jahre alte Lenkerin eines Renault Twingo wollte gegen 18 Uhr aus der Zehntgasse in die Esslinger Straße Richtung Reichenbach einfahren. Auf der zweispurigen Esslinger Straße in Richtung Reichenbach hatte sich der Verkehr auf der Linksabbiegespur von der Schorndorfer Straße zurück gestaut. Ein Autofahrer auf der linken Spur der Stuttgarter Straße ließ eine Lücke, um der Renault-Fahrerin das Einfahren zu ermöglichen. Die 23-Jährige fuhr in die Lücke und gleich weiter auf die rechte Spur, übersah hierbei den BMW einer dort fahrenden 29-Jährigen und stieß mit ihr zusammen. Beim Versuch noch nach links auszuweichen, streifte der Renault den Mercedes eines 71-Jährigen und krachte auch noch ins Heck eines Audi, den eine 55-Jährige lenkte. Während der Unfallaufnahme klagte die BMW-Fahrerin über Schmerzen und wollte sich erforderlichenfalls selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Am Renault Twingo ist ein Schaden von etwa 4.000 Euro entstanden. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an den weiteren am Unfall beteiligten Autos ist noch nicht bekannt, dürfte aber ebenfalls mehrere Tausend Euro betragen. (jh)

Esslingen (ES): Gelegenheit macht Diebe

Auf ein Mobiltelefon und eine braune Ledertasche hatte es ein Pkw-Aufbrecher am Mittwochnachmittag in der Kanalstraße abgesehen, die gut sichtbar im Fahrzeuginneren lagen. In der Zeit von 14.15 Uhr bis 16.40 Uhr schlug der Täter die Scheibe der Beifahrertür des VW Golf ein. Anschließend schnappte er sich das in der Mittelkonsole deponierte Samsung A5 sowie die auf dem Beifahrersitz liegende Tasche im Wert von mehreren hundert Euro.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Wertgegenstände oder hochwertige Taschen sollten niemals in Fahrzeugen aufbewahrt werden. Wenn sie sichtbar im Inneren zu sehen sind, ist es für die Täter ein Leichtes innerhalb weniger Sekunden die Gegenstände zu entwenden. (ms)

Köngen (ES): Einbrecher scheitert Sicherheitstür

An einer einbruchsicheren Terrassentür ist ein Einbrecher in den vergangenen Tagen gescheitert. Der Unbekannte wollte seit Mittwoch letzter Woche in ein Einfamilienhaus in der Zeppelinstraße eindringen. Hierbei versuchte er die Terrassentür aufzuhebeln. Nachdem ihm dies nicht gelang, wollte der Täter mit einem Stein die Scheibe einzuschlagen. Da es sich um Sicherheitsglas handelte, zersprang das Glas zwar, konnte jedoch nicht eingeschlagen werden. In das Gebäude wurde vor einigen Jahren bereits eingebrochen. Die Besitzer haben zwischenzeitlich einbruchsichere Fenster beziehungsweise Türen einbauen lassen. Am Mittwochnachmittag wurden die Beschädigungen an der Terrassentür entdeckt und die Polizei verständigt.

Interessierte können sich bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle neutral und kostenlos über den Schutz Ihres Eigenheims beraten lassen. Einen Ansprechpartner erreichen Sie unter Telefon: 07121/942-1202. Weitere Tipps finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de (ms)

Rückfragen bitte an:



Josef Hönes (jh), Telefon 07121/942-1102



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1105



Chris Greiner (cg), Telefon 07121/942-1110



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell