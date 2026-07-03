Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenberg - Pferde bei Mundraub ertappt - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ortenberg (ots)

Vier tierische Ausreißer haben Beamten des Polizeireviers Offenburg am Donnerstagmorgen eine bewegungsreichen Frühdienstauftakt beschert. Vorausgegangen waren die Mitteilungen mehrerer Verkehrsteilnehmer und deren Sorge, dass sich vier Pferde gegen 5:30 Uhr in der Kinzigtalstraße gefährlich nahe an der Bahnlinie bewegen würden und die Gleise betreten könnten. Hurtig machten sich mehrere Streifenbesatzungen auf den Weg in Richtung Ortenberg. Nach einer längeren Suche wurden die Polizisten fündig: die offensichtlich hungrigen Vierbeiner vergnügten sich auf einer prall gefüllten Apfelplantage und ließen sich auch nicht von den herbeieilenden Gesetzeshütern bei ihrem Frühstück stören. Störrisch und ungehorsam entgingen die Gourmets einer beabsichtigten Ingewahrsamnahme. Mit polizeilichem Geschick und den schmackhaften Äpfeln versuchten die Einsatzkräfte die Pferde um den "Huf" zu wickeln - erfolglos! Erst beim Eintreffen der Pferdebesitzerin konnten die Feinschmecker mit polizeilichen Flatterband eingegrenzt und eingefangen werden. Immer noch störrisch, aber mit vollem Magen wurden die Tiere in polizeilicher Begleitung an den Zügeln in ihre Stallungen zurückgeführt.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell