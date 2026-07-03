Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Plittersdorf - Mediatorfähigkeiten bei tierischen Differenzen gefragt - Mit guten Nachrichten ins Wochenende

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Rastatt, Plittersdorf (ots)

Beamte des Polizeireviers Rastatt waren am Montagmorgen auf völlig ungewohntem Terrain gefragt und haben sich um die Schlichtung zweier sich nicht wohlgesonnenen Schwanenfamilien gekümmert. Weil die rivalisierenden Familienoberhaupte mutmaßlich auf keinen gemeinsamen Nennen kamen und Schlichtungsbemühungen der Einsatzkräfte mit fauchen und aufbauender Körperhaltung der beiden Schwanen-Papas quittiert wurde, kehrte bei einem der schnaubenden Hauptdarsteller die Einsicht ein, mit Küken und Kegel eine neue Heimat zu suchen. Mit fünf Küken im Schlepptau sollte die Fährstraße gequert werden. Weil die polizeilichen Mediatorfähigkeiten nicht zur Aufweichung der verhärteten Fronten führten, wurde der abwandernden Großfamilie freies Geleit und ein sicherer Abmarsch gewährt.

/wo

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