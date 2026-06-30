PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Flucht nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Dienstagmorgen kam es im Offenburger Ortsteil Bühl zu einem Verkehrsunfall, bei dem der mutmaßliche Verursacher ohne anzuhalten davonfuhr. Eine 33-jährige Frau soll gegen 10:45 Uhr mit ihrem Suzuki die Kehler Straße von Griesheim aus kommend in Richtung Offenburg befahren und sich mit gesetztem Blinker auf das Linksabbiegen in die Bohlsbacher Straße vorbereitet haben. Beim Abbiegen soll die Suzuki-Fahrerin dann von einem weißen Kleinwagen überholt worden sein, wobei dieser die linke Fahrzeugseite des abbiegenden Autos touchiert hätte. Statt vorschriftsgemäß anzuhalten, entfernte sich der mutmaßliche Unfallverursacher nach dem Zusammenstoß allerdings unerlaubt vom Unfallort und überholte dabei zwei weitere Fahrzeuge auf der Gegenfahrbahn. Ob auch diese beiden Autos beschädigt oder gefährdet wurden, ist derzeit nicht bekannt. Am Auto der 33-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des weißen Kleinwagens. Sollten Sie Angaben zum Fahrer machen können oder selbst durch ihn gefährdet worden sein, nehmen Sie bitte unter der Nummer 0781 21-2200 Kontakt mit dem Polizeirevier Offenburg auf.

/lh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 10:48

    POL-OG: B33, Gengenbach - Falschfahrer auf der Bundesstraße - Zeugen gesucht

    Gengenbach (ots) - Am Montagmittag konnte ein Lastwagenfahrer einen Autofahrer stoppen, der entgegen der Fahrtrichtung die B33 zwischen Ortenberg und Gengenbach befuhr. Der Fahrer eines Fiat mit Offenburger Kennzeichen soll gegen 13:45 Uhr an der Anschlussstelle Ortenberg/Zunsweier entgegen der Fahrtrichtung auf die B33 aufgefahren und anschließend in Richtung ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 10:47

    POL-OG: Gernsbach - Dachstuhlbrand in Reihenhaus

    Gernsbach (ots) - Kurz nach 14:30 Uhr informierten Zeugen die Integrierte Leitstelle Mittelbaden/Rastatt am Montagnachmittag darüber, dass in Gernsbach ein Haus in Brand geraten sei. In der dortigen Kirchstraße konnten die alarmierten Kräfte von Polizei und Feuerwehr ein Reihenendhaus feststellen, dessen Dachstuhl in Flammen stand. Die Bewohner des Hauses sollen sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Gebäude befunden ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 10:04

    POL-OG: Appenweier, B28 - Gegen Baum geprallt: Schwerverletzt

    Appenweier (ots) - Ein Schwerverletzter und rund 35.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls am heutigen Dienstagmorgen auf der B28 in Fahrtrichtung Oberkirch. Nach ersten Erkenntnissen hat ein 27 Jahre alter BMW-Fahrer im Bereich des Abfahrtsastes zur B3 ohne Fremdbeteiligung die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist kurz vor 9 Uhr gegen einen Baum geprallt. Neben dem stark demolierten BMW hat auch der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren