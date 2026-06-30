POL-OG: Offenburg - Flucht nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht
Offenburg (ots)
Am Dienstagmorgen kam es im Offenburger Ortsteil Bühl zu einem Verkehrsunfall, bei dem der mutmaßliche Verursacher ohne anzuhalten davonfuhr. Eine 33-jährige Frau soll gegen 10:45 Uhr mit ihrem Suzuki die Kehler Straße von Griesheim aus kommend in Richtung Offenburg befahren und sich mit gesetztem Blinker auf das Linksabbiegen in die Bohlsbacher Straße vorbereitet haben. Beim Abbiegen soll die Suzuki-Fahrerin dann von einem weißen Kleinwagen überholt worden sein, wobei dieser die linke Fahrzeugseite des abbiegenden Autos touchiert hätte. Statt vorschriftsgemäß anzuhalten, entfernte sich der mutmaßliche Unfallverursacher nach dem Zusammenstoß allerdings unerlaubt vom Unfallort und überholte dabei zwei weitere Fahrzeuge auf der Gegenfahrbahn. Ob auch diese beiden Autos beschädigt oder gefährdet wurden, ist derzeit nicht bekannt. Am Auto der 33-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des weißen Kleinwagens. Sollten Sie Angaben zum Fahrer machen können oder selbst durch ihn gefährdet worden sein, nehmen Sie bitte unter der Nummer 0781 21-2200 Kontakt mit dem Polizeirevier Offenburg auf.
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