POL-OG: Lahr - Fahrradfahrer verletzt, Zeugen gesucht
Lahr (ots)
Am Mittwoch kam es gegen 18 Uhr auf einer Brücke zwischen der Tramplerstraße und der Martin-Luther-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad die Brücke in Richtung Bürgerpark, als er nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund eines dortigen Kindes eine Vollbremsung einleiten musste. In Folge stürzte er nach vorne über den Lenker auf die Fahrbahn. Anschließend fuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer in den verletzt am Boden liegenden 21-Jährigen hinein. Durch den Zusammenstoß zog sich der Gestürzte eine weitere Verletzung zu. Der unbekannte Zweiradlenker entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der Mann soll etwa 40 bis 45 Jahre alt gewesen sein. Seine Haare wurden als blond beschrieben. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem unbekannten Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Lahr unter der Telefonnummer: 07821 277-0 zu melden.
/ph
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