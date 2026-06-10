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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mutmaßliche Bettlerin kontrolliert

Offenburg (ots)

Beamte des Polizeireviers Offenburg wurden am Dienstagvormittag in die Stadtmitte gerufen, weil dort kurz vor 11 Uhr eine mutmaßliche Bettlerin offenbar mehrere Personen belästigt haben soll. Vor Ort konnte die beschriebene Frau angetroffen und einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Bei der 63-Jährigen konnte Bargeld in Höhe von 85 Euro aufgefunden werden, welches vermutlich aus der unerlaubten Betteltätigkeit stammte. Das Geld wurde sichergestellt und an die Stadt Offenburg weitergeleitet. Wegen ihres offenbar aufdringlichen Bettelns erhielt die Frau einen Platzverweis.

/lb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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