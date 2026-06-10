POL-OG: Offenburg - Mutmaßliche Bettlerin kontrolliert
Offenburg (ots)
Beamte des Polizeireviers Offenburg wurden am Dienstagvormittag in die Stadtmitte gerufen, weil dort kurz vor 11 Uhr eine mutmaßliche Bettlerin offenbar mehrere Personen belästigt haben soll. Vor Ort konnte die beschriebene Frau angetroffen und einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Bei der 63-Jährigen konnte Bargeld in Höhe von 85 Euro aufgefunden werden, welches vermutlich aus der unerlaubten Betteltätigkeit stammte. Das Geld wurde sichergestellt und an die Stadt Offenburg weitergeleitet. Wegen ihres offenbar aufdringlichen Bettelns erhielt die Frau einen Platzverweis.
/lb
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