Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Fahrrad

Rastatt (ots)

In der Fährstraße an der Einmündung zur Straße "Am Giessen" kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Fahrrad, wodurch sich eine Mitfahrerin des E-Scooters leichte Verletzungen zuzog. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 22-jähriger E-Scooter-Fahrer zusammen mit seiner 15-jährigen Mitfahrerin, den Gehweg der Fährstraße in Richtung Ortsausgang. An der Einmündung "Am Giessen" soll der 22-Jährige ohne zu bremsen den Gehweg verlassen haben und beim Überqueren der Straße, mit einem 40-jährigen Radfahrer zusammengestoßen sein. Durch die Kollision stürzte die Mitfahrerin vom E-Scooter und zog sich leichte Verletzungen zu, lehnte jedoch vor Ort eine Versorgung durch den Rettungsdienst ab. Daraufhin soll das E-Scooter Duo seine Fahrt fortgesetzt haben, ohne zuvor die Personalien ausgetauscht zu haben. Der 40-Jährige fuhr den beiden nach und stellte sie in etwa 500 Meter Entfernung zum Unfallort, wo es dann zu einem Streit zwischen den Beteiligten kam. Nach dem der Fahrradfahrer den Notruf wählte, soll sich der 22-Jährige zu Fuß entfernt haben und seine Beifahrerin mit dem E-Scooter zurückgelassen haben. Nach der Unfallaufnahme konnte der E-Scooter-Fahrer telefonisch erreicht und anschließend auch persönlich angetroffen werden. Während der Belehrung durch die Polizeibeamten konnten bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein erfolgter Drogentest verlief positiv auf Cannabis. Zur Blutentnahme wurde der Mann anschließend in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Überdies stellte sich heraus, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

/lb

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