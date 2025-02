Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, B462 - Schwer verletzt

Gaggenau (ots)

Am Sonntagnachmittag hat sich eine Toyota-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der B462 schwere Verletzungen zugezogen. Die 69-Jährige fuhr von Gaggenau kommend in Fahrtrichtung Gernsbach, als sie gegen 14 Uhr aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen dort befindlichen Hügel prallte. Die bei dem Unfall schwer verletzte Frau wurde nach einer Erstversorgung mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Das Auto musste abgeschleppt, die Unfallstelle bis zur Räumung gesichert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro beziffert. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

/ph

