Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Diebstahl und Messerangriff

Gaggenau (ots)

Ein 15-jähriger Jugendlicher sorgte am Freitag und Montag in Gaggenau und Gernsbach für Aufsehen. Am Freitagnachmittag informierte ein 29-jähriger Mann die Polizei über einen mutmaßlichen Diebstahl des 15-Jährigen zusammen mit einem Komplizen. Die beiden sollen einen Verkaufsautomaten in der Bahnhofspassage beschädigt und mehrere Vapes entwendet haben, wodurch ein Schaden in von Höhe von zirka 1.100 Euro entstand. Bei der Anzeigenaufnahme mit dem 29-Jährigen und dem Zeugen stellte sich heraus, dass es im Anschluss des Diebstahls zu einer gefährlichen Körperverletzung kam. Der Jugendliche soll nach ersten Ermittlungen im Bereich des Jugendhauses in Gernsbach mit einem Messer nach dem 16 Jahre alten Zeugen gestochen haben. Durch seine Abwehrbewegung verletzte sich der 16-Jährige leicht. Am Montag gegen 13:15 Uhr bedrohte der 15-Jährige den 16-Jähren nochmals verbal am Bahnhof. Den Unruhestifter erwarten nun entsprechende Anzeigen. /jo

