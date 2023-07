Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Steinach/Bollenbach - Schwerer Verkehrsunfall mit Zweirad

Steinach (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr befuhr ein Ford-Fahrer die Landstraße von Bollenbach in Richtung Steinach. Im Bereich der Einmündung Weihermatt wollte nach derzeitigem Sachstand er nach links abbiegen. Vor diesem Abbiegevorgang soll der Pkw-Fahrer noch von einem Rollerfahrer überholt worden sein. Durch diesen Überholvorgang wurde der Pkw-Fahrer auf einen weiteren Kraftradfahrer aufmerksam, der dem Rollerfahrer folgte. Um auch diesem Zweiradfahrer das Überholen zu ermöglichen, soll der Pkw-Fahrer nach eigenen Angaben nicht abgebogen sein, sondern soll sein Fahrzeug bis zum Stillstand abgebremst haben. Der Zweiradfahrer erkannte den Bremsvorgang wohl zu spät und wollte vermutlich dem Pkw nach rechts ausweichen. Es kam zu einem Zusammenstoß wobei der Motorradfahrer mit seinem Fahrzeug auf der Seite zum Liegen kam. Bei dem Aufprall wurde er so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Offenburg geflogen wurde. /vo

