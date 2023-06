Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Diebstahl, Zeugenaufruf

Gaggenau, Bad Rotenfels (ots)

Zu einem Diebstahl in einem Eiscafé kam es in der Nacht von Sonntag auf Montag. Zwei bislang unbekannte Täter entwendeten einen beigen Sonnenschirm der Marke Bauhöfer samt Metallständer. Einer der beiden Langfinger soll schlank sein, einen schwarzen Kurzhaarschnitt und ein helles T-Shirt mit einer grauen kurzen Hose getragen haben. Er wird auf circa 20 Jahre geschätzt. Der andere Täter soll circa 30 - 35 Jahre alt sein, von der Statur eher kräftig gebaut sein und Tätowierungen an beiden Armen, an der rechten Wade, sowie am Hinterkopf besitzen. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 500 Euro. Mögliche Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 zu melden.

