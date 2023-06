Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Arbeitsunfall

Rastatt (ots)

Nach dem Sturz von einem Hochseil aus mehreren Metern Höhe wurde am Donnerstagabend gegen 18 Uhr eine Artistin mit einem Rettungshubschrauber zur Untersuchung in eine Klinik geflogen. Die 28 Jahre alte Künstlerin war während eines Auftrittes in der Baldenaustraße alleinbeteiligt vom Seil auf den Boden gestürzt.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell