POL-OG: Gaggenau - Verkehrsunfall

Achern (ots) - Eine Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro waren nach einem Auffahrunfall am Montagmittag in der Illenauer Straße zu beklagen. Nach ersten Erkenntnissen war eine 28-jährige Lenkerin eines BMW einem vorausfahrenden Dacia aufgefahren. Durch die Wucht der Kollision trug die in dem Sandero befindliche 74-Jährige leichte Blessuren davon.

