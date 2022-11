Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Aufgefahren

Achern (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Gesamtschaden von rund 20.000 Euro waren nach einem Auffahrunfall am Montagmittag in der Illenauer Straße zu beklagen. Nach ersten Erkenntnissen war eine 28-jährige Lenkerin eines BMW einem vorausfahrenden Dacia aufgefahren. Durch die Wucht der Kollision trug die in dem Sandero befindliche 74-Jährige leichte Blessuren davon.

