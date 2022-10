Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Einsatz hat sich gelohnt

Haslach (ots)

Wer kennt das nicht: Gedankenverloren im Zug sitzend und plötzlich an seinem Zielbahnhof angekommen. Eile ist geboten, Hektik keimt auf und es wird rasch alles zusammengepackt, um den Ausstieg nicht zu verpassen. So oder so ähnlich könnte es einem 41-Jährigen ergangen sein, als er sich am Dienstagvormittag hilfesuchend an die Beamten des Polizeireviers Haslach wandte. Der Mann hatte sein Smartphone im Zug zurückgelassen und hoffte bei den Beamten auf Unterstützung zur Wiederbeschaffung seines Verlustes. Schnelle Recherchen über den Fahrtverlauf des Zuges führten die Beamten nach Kontaktaufnahme mit dem betreffenden Verkehrsunternehmen an den Hausacher Bahnhof. Dort erwartete ein ehrlicher Finder bereits die Streife und übergab das Smartphone den Polizisten. Mit glücklichen Augen und großer Dankbarkeit nahm der Eigentümer sein mit vielerlei Daten gespicktes Handy entgegen.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell