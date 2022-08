Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried-Ichenheim - Verkehrsunfall zwischen Lastwagen und Wohnmobil

Nachtragsmeldung

Neuried-Ichenheim (ots)

Der Verkehrsunfall sorgte am Dienstagmittag für eine rund dreistündige Sperrung der Hauptstraße. Entgegen der Erstmeldung hat sich der Unfallverlauf zwischenzeitlich so dargestellt, dass die 57-jährige Wohnmobil-Fahrerin aus unbekannter Ursache zu weit nach links über die Fahrbahnmitte auf die Gegenfahrspur gelangte und hierbei einen entgegenkommenden Lastwagen streifte. Die dabei leicht verletzte Fahrerin wurde anschließend durch eine Rettungswagenbesatzung vorsorglich in das Klinikum nach Lahr gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von rund 50.000 Euro. Die Straßensperrung dauerte noch bis 16:15 Uhr an.

Erstmeldung vom 09.08.2022, 16:22 Uhr

Derzeit befinden sich Beamte des Polizeipostens Neuried sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße. Nach aktuellen Erkenntnissen soll ein Lastwagen mit seinem Auflieger ausgeholt und ein entgegenkommendes Wohnmobil gestreift haben. Hierbei wurde der Aufbau des Wohnmobils heruntergerissen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Person bei dem Unfall leicht verletzt. Der Lastwagen wie das Wohnmobil waren nicht mehr fahrbereit. Die Bergung des Wohnmobils dauert an. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

