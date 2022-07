Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kappel-Grafenhausen - Kontrolliert

Kappel-Grafenhausen (ots)

Eine Kontrolle durch die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg wurde in der Nacht auf Montag einem 21-jährigen VW-Fahrer zum Verhängnis. Im Zuge der behördlichen Überprüfung gegen 1.30 Uhr in der Hauptstraße stellten die Ermittler fest, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen haben dürfte. Er musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, welche aufgrund seiner körperlichen Gegenwehr unter Anwendung unmittelbaren Zwangs erfolgte. Der 21-Jährige sieht nun gleich mehreren Unannehmlichkeiten entgegen.

