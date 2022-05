Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Önsbach - In Wohnung eingebrochen, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Ein ausgelöster Alarm rief am Samstag gegen 3:30 Uhr Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch auf den Plan. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich vier unbekannte Täter offenbar durch das gewaltsame öffnen eines Fensters Zugang zu einem Anwesen in der Straße "Wiesenrain". Im Inneren durchwühlten die Unbekannten sämtliche Schränke und Schubladen und entwendeten Schmuck, Bargeld und Laptops im Wert von mehreren Tausend Euro. Beim Erblicken der Polizeistreife flüchteten zwei Männer durch das Einstiegsfenster über Dächer des Wohnanwesens in Richtung Offenburger Straße und weiter in die Straße "Im Katenfeld". Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro beziffert. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 zu melden.

/ph

