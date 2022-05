POL-OG: Kehl - Fußgängerin angefahren, Hinweise erbeten

Rheinmünster (ots) - Am Samstag fiel bei der Bordkontrolle ein stark alkoholisierter Mann auf, der überdies zu viel Gepäck bei sich hatte. Nach einem durchgeführten Atemalkoholtest wurde ihm der Flug nach Spanien verwehrt. Er durfte seinen Rausch in einem Hotel ausschlafen. Zudem gelangte ein 35-jähriger Fluggast am Sonntag zur Anzeige, da er auf einem Flug aus Spanien in einer Bordtoilette eines Flugzeuges geraucht ...

mehr