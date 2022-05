Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Gestürzt

Gaggenau (ots)

Ein Fahrradfahrer war am frühen Sonntagabend auf der Lessingstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Straße unterwegs. Gegen 18.25 Uhr stürzte der 58-Jährige aus noch unbekannter Ursache und zog sich in der Folge schwere Verletzungen zu. Er musste durch eine alarmierte Rettungshubschrauberbesatzung in ein Krankenhaus geflogen werden. Derzeit besteht Lebensgefahr. Die Beamten der Verkehrspolizei haben die Ermittlungen übernommen.

