POL-OG: Rastatt - Diebstahl missglückt, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Zwei bislang unbekannten Männer haben am Donnerstagabend versucht, in einem Lokal in der Kehler Straße Bargeld zu stehlen. Das Vorhaben ist allerdings gescheitert und das Duo musste die Flucht ohne Beute antreten. Nach bisherigen Feststellungen sollen die beiden Ganoven kurz vor 21 Uhr mit einem silbernen BMW mit französischer Zulassung auf dem Parkplatz hinter der Gaststätte vorgefahren sein. Im Lokal soll einer der beiden versucht haben, eine dortige Beschäftigte abzulenken und das auf dem Tresen liegende Bargeld einzustecken. Die Angestellte durchschaute allerdings die Absichten der Männer und stieß den am Tresen Stehenden weg. Hierbei fiel ihm das zuvor auf dem Tresen gelegene Bargeld aus den Händen und beide Männer ergriffen anschließend mit dem silbernen BMW die Flucht. Eine umgehend eingeleitete Fahndung erbrachte nicht den gewünschten Erfolg. Die Verdächtigen sollen beide circa 175 Zentimeter bis 180 Zentimeter groß gewesen sein und kurze Haare gehabt haben. Einer hätte hellere Haare gehabt und sei schlanker als der andere gewesen. Die Unbekannten seien schwarz bekleidet gewesen, wobei ein auffällig pinker Totenkopf auf den getragenen Jeans abgebildet gewesen sein soll. Hinweise zu den nun gesuchten Männern oder zum genutzten silbernen BMW sind bitte unter der Rufnummer: 07222 761-0 an die Ermittler des Polizeireviers Rastatt zu richten.

