POL-OG: Oberkirch - Arbeitsmaschinen gestohlen, Hinweise erbeten

Oberkirch (ots)

Ein unbekannter Dieb machte sich am Mittwoch, in der Zeit zwischen 11 Uhr und 12:30 Uhr, an einem in einer Parkbucht eines Wendekreises in der Straße "Hammermatt" abgestellten Transporters zu schaffen. Auf der Pritsche des Firmenwagens befanden sich mehrere Werkzeugtaschen mit Winkelschleifer, ein Kernborgerät sowie weitere Arbeitsmaschinen, die der Unbekannte mitgehen ließ. Der Diebstahlschaden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch nehmen Hinweise zu dem Diebstahl unter der Telefonnummer: 07802 7026-0 entgegen.

