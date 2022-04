Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - In Vereinsheim eingebrochen

Offenburg (ots)

Nach einem Einbruch in ein Vereinsheim in der Kinzigstraße sind die Beamten des Polizeireviers Offenburg auf der Suche nach den unbekannten Langfingern und möglichen Zeugen. Zwischen Freitag, 22:30 Uhr und Sonntag, 16 Uhr brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Angelsportvereins ein und entwendeten Bargeld in Höhe von rund 150 Euro. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Vereinsheim wahrnehmen konnten, wenden sich bitte unter der Telefonnummer 0781 21-2200 an die Beamten des Polizeireviers Offenburg.

/lg

