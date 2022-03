Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Einbruch in Lebensmittelmarkt, Hinweise erbeten

Forbach (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher drangen in der Nacht auf Sonntag in ein Lebensmittelgeschäft in der Schifferstraße ein. Hierbei wurde der Markt im Zeitraum von Samstag, 22:00 Uhr bis Sonntag, 14:00 Uhr über ein aufgehebeltes, ungesichertes Fenster an der Gebäuderückseite betreten. Die Täter durchbrachen innerhalb des Gebäudes zwei Mal mehrere Zentimeter dickes Mauerwerk und öffneten in den Räumlichkeiten zwei aufgefundene Tresore. Es entstand nach derzeitigen Erkenntnissen ein Diebstahlsschaden von mehreren tausend Euro. Bei einem der Durchbrüche durch das Mauerwerk, wurde auch eine Wasserleitung einer Toilette dauerhaft beschädigt. Dies führte durch den Wasseraustritt zu einem zusätzlichen Sachschaden von mindestens 8.000 Euro. Die alarmgesicherten Räume des Geschäftes wurden von den Tätern gemieden. Erst durch eine aufmerksame Passantin konnte der Wasseraustritt am Sonntagnachmittag und der damit verbundene Einbruch bemerkt werden. Die Beamten der Kriminalpolizei und die Kriminaltechniker haben die Ermittlungen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2810 zu melden.

/bk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell