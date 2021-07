Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Polizei in Pasewalk vorübergehend nicht erreichbar

Pasewalk (ots)

Aufgrund von Wartungsarbeiten ist die Polizei in Pasewalk (Polizeihauptrevier und Kriminalkommissariat-Außenstelle) vorübergehend nicht telefonisch erreichbar. Bei dringenden Anliegen können Bürgerinnen und Bürger den Polizeinotruf unter 110 wählen. Es wird darum gebeten, alle weiteren Anfragen zu einem späteren Zeitpunkt oder am morgigen Tage zu stellen. Die Arbeiten sollen im Laufe des Nachmittags beendet werden, was dann durch eine Pressemitteilung verkündet wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell