Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl am Bahnhof

Bad Dürkheim (ots)

Am 07.10.2020 zwischen 10:00 Uhr und 10:15 Uhr kam es im Bereich der Bushaltestelle am Bahnhof Bad Dürkheim zum Diebstahl eines iPhone11. Die Geschädigte hatte das iPhone kurzzeitig auf der Bank vergessen, bei ihrer Rückkehr war dieses nicht mehr an der zuvor bekannten Stelle. Laut Angaben einer Zeugin war das Smartphone von einem jungen Mann, Näheres derzeit unbekannt, an sich genommen worden - dieser hatte angegeben, es zur Polizei bringen zu wollen. Nachdem dies nicht geschehen ist, bittet die Polizei etwaige weitere Zeugen um Hinweise unter Tel. 06322-963-0 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

