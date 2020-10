Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schulwegkontrollen

Bad Dürkheim (ots)

Am Morgen des 07.10.2020 wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim am Schulzentrum in der Kanalstraße eine Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Beleuchtungsmängel an Fahrrädern durchgeführt. Hierbei wurden 28 junge Fahrradfahrer angewiesen, aufgrund der schlechten Licht-/Sichtverhältnisse ihr am Fahrrad vorhandenes Licht einzuschalten. An sieben weiteren kontrollierten Fahrrädern war keine Beleuchtungseinrichtung vorhanden - hier wurde den Kindern/Jugendlichen ein Mängelbericht ausgehändigt. Auch zukünftig werden Kontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim durchgeführt, wobei die Verkehrsteilnehmer/Radfahrer über die stets präsenten Gefahren der dunklen Jahreszeit, über ihr eigenes Fehlverhalten und dessen mögliche Folgen aufgeklärt werden sollen. Insbesondere in der dunklen Jahreszeit ist das Sehen und gesehen werden für Fahrradfahrer besonders wichtig!

