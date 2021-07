Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Schneller Erfolg nach Raub, Festnahme durch grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Kehl (ots)

Nachdem es am Donnerstagmorgen in einem Tabakladen in der Straßburger Straße zu einem Raubdelikt kam, konnte ein zunächst flüchtiger Tatverdächtiger nur wenige Minuten später im benachbarten Straßburg vorläufig festgenommen werden. Gegen 9 Uhr soll der Mann das Geschäft betreten und eine Angestellte unter Vorhalten eines Messers zur Herausgabe von mehreren Hundert Euro und Tabakwaren gezwungen haben. In der Folge flüchtete der Mann zu Fuß über die Beatus-Rhenanus-Brücke (Fußgänger-/ Tram-Brücke) nach Frankreich, wobei ihn eine alarmierte Streife des Polizeireviers Kehl erblicken konnte. Im Rahmen der grenzüberschreitenden Nacheile folgten die Beamten über die Europabrücke. Gleichzeitig wurde über das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Offenburg das Gemeinsame Zentrum der deutsch-französischen Polizei- und Zollzusammenarbeit in Kehl informiert. Von dort aus wurden französische Polizeibeamte entsprechend in Kenntnis gesetzt, denen hierdurch die Festnahme des Tatverdächtigen gelang. Das mutmaßliche Raubgut wurde ebenfalls bei ihm aufgefunden. Über die Staatsanwaltschaft Offenburg wird nun ein Europäischer Haftbefehl zur Auslieferung des Tatverdächtigen angestrebt.

/rs

