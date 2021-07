Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Au am Rhein -Verkehrsunfall

Au am Rhein (ots)

Ein 27-jähriger Opel-Fahrer fuhr am Mittwochabend auf der Gartenstraße in Fahrtrichtung Rheinstraße. Gegen 20.30 Uhr kam es an der Einmündung Rheinstraße zu einer Kollision mit einem vorfahrtsberechtigten 33 Jahre alten Ford-Fahrer. Beide Fahrzeugführer blieben bei dem Zusammenstoß glücklicherweise unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 8.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme mussten die Beamten des Polizeireviers Rastatt feststellen, dass der Unfallverursacher unter dem mutmaßlichen Einfluss von Betäubungsmittel stand. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein einbehalten. Nach Auswertung der Blutprobe erwartet ihn eine Anzeige.

/ph

