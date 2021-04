Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, Strohbach - Stopp-Stelle missachtet

Gengenbach, Strohbach (ots)

Ein Unfall an der Kreuzung des Abfahrtsastes der B 33 zur K 5333 hat am Sonntagnachmittag zu einem leichtverletzten Kind sowie einem Sachschaden von etwa 8.000 Euro geführt. Ein 57 Jahre alter Fiat-Lenker war nach bisherigen Erkenntnissen über die dortige Stopp-Stelle gefahren und hat hierbei die Vorfahrt eines 44-jährigen VW-Fahrers missachtet. Bei der sich kurz vor 16 Uhr zugetragenen Kollision hat sich ein 8 Jahre altes Kind im VW leichte Verletzungen zugezogen - eine medizinische Behandlung an der Unfallstelle war allerdings nicht erforderlich.

