Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden, A5 - Mehrere Unfälle

Offenburg (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es zwischen 14.30 und 16 Uhr zwischen Achern und Rastatt zu mehreren witterungsbedingten Unfällen. Aufgrund von örtlich begrenzten Niederschlägen war die Fahrbahn auf der A5 in beiden Fahrtrichtungen kurzfristig glatt, so dass mehrere Fahrzeuglenker die Kontrolle über ihre Autos verloren und verunfallten. Insgesamt waren auf dem Streckenabschnitt fünf Autos in Unfälle verwickelt und es entstand ein Gesamtschaden von über 50.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. /ag

