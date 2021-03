Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Wohnbereich durchsucht

Baden-Baden (ots)

Unbekannten gelang es am Mittwoch, sich gewaltsam Zugang zu privaten Räumlichkeiten in der Straße `Am Tonhügel´ zu verschaffen. Hierbei durchsuchten die ungebetenen Gäste den gesamten Wohnbereich nach Diebesgut. Mit einer aufgefunden Armbanduhr verließen die Unbekannten das Anwesen wieder, wobei sie darüber hinaus einen Sachschaden von rund 2.000 Euro hinterließen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, der zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr stattgefunden haben muss, werden gebeten, sich unter der Nummer: 07223 99097-0 bei den ermittelnden Beamten zu melden. /bp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell