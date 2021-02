Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl- Illegale Kfz-Steuertricks

Kehl (ots)

Mehrere Fahrzeughalter aus Kehl haben ihr PKW im benachbarten Ausland zugelassen, um offenbar hierzulande Kosten zu sparen. Eine Streife des Polizeirevier Kehl nahm sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sieben Kehler Fahrzeughaltern an, die ihre Fahrzeuge, egal ob VW, Mercedes, Opel oder Ford in Frankreich zugelassen haben. Die sieben Betroffenen wohnen nach derzeitigem Ermittlungsstand dauerhaft in Deutschland und nutzen ihre Fahrzeuge überwiegend in der Bundesrepublik, woraus eine Steuerpflicht entsteht. Die Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Kfz-Steuergesetz wurden an den Zoll weitergeleitet, der die weitere Sachbearbeitung übernehmen wird.

/rv

