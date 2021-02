Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Ermittelt

Lahr (ots)

Nur von kurzer Dauer war die Freude eines mutmaßlichen Ladendiebes am Samstagnachmittag in Lahr. Gegen 15.30 Uhr wurde der 36-Jährige von einem Ladendetektiv dabei beobachtet wie er ein Parfüm in die Hosentasche steckte und den Markt verlassen wollte ohne die Ware zu bezahlen. Im Eingangsbereich des Marktes konnte der Detektiv den Dieb stellen. Der 36-Jährige war damit nicht einverstanden und soll auf den Detektiv eingeschlagen haben. Er konnte den Markt mit der Beute verlassen und mit seinem in der Nähe geparkten Pkw flüchten. Die Beamten des Polizeirevier Lahr wurden dem 36-Jährigen am Abend habhaft und er übergab die Beute an die Polizisten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Räuberischen Diebstahls.

/ag

