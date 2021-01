Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mittelbaden, Höhengebiete Nordschwarzwald - Einsatzmaßnahmen

Mittelbaden

Die gemeinsam mit den Landkreisen und Kommunen beschlossenen Einsatzmaßnahmen im Zusammenhang mit den stark frequentierten Höhengebieten im Nordschwarzwald werden auch an diesem Wochenende konsequent umgesetzt. Sobald die Parkkapazitäten erschöpft sind und die Gefahr droht, dass Rettungswege und Durchgangsstraßen durch Falschparker blockiert werden, werden im Tal durch die Einsatzkräfte der Feuerwehren die Sperrstellen an allen Zufahrtsstraßen besetzt und eine Fahrt ins Höhengebiet nur noch für Anwohner ermöglicht. Die Polizei wird nach wie vor konsequent Verkehrsverstöße ahnden und falls erforderlich, Autos abschleppen lassen. Parallel werden in den Ausflugsgebieten durch Polizeistreifen die bestehenden Corona-Vorschriften kontrolliert. Der Einsatzleiter der Polizei weist darauf hin, dass es keinen Sinn macht, von weit entfernten Gebieten zum Ausflug in die Höhengebiete des Nordschwarzwaldes aufzubrechen. Einsatzleiter der Polizei, Polizeioberrat Günther Preis: "Wir können den Drang der Menschen in die schöne Natur, um sich zu bewegen verstehen. Allerdings halten wir es auch angesichts der momentanen Corona-Pandemie mit hohen Infektionszahlen für nicht angebracht. Es ist unverantwortlich, gezielt die Ausflugshotspots aufzusuchen, gegebenenfalls aufgrund der beengten Parkraumsituation falsch zu parken und die Rettungswege für Feuerwehr und Rettungsdienste zu blockieren. Bitte akzeptieren Sie die Maßnahmen der Kommunen, Landkreise und der Polizei."

