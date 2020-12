Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hornberg - Ölfilm auf der Gutach

HornbergHornberg (ots)

Eine Gewässerverunreinigung in Hornberg löste am Mittwoch gegen 14:20 Uhr einen Einsatz mit mehreren Einsatzkräften der Feuerwehr und der Polizei aus, da auf der Wasseroberfläche der Gutach ein Ölfilm festgestellt wurde. Der Feuerwehr gelang es das Öl weitestgehend aus dem Gewässer zu entfernen. Zeitweise war am Stadtbrunnen ein Öl-Geruch wahrnehmbar. Die Ermittlungen bezüglich des Verursachers dauern derzeit noch an.

