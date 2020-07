Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Unfall mit gestohlenem Fahrrad, Besitzer gesucht

Achern (ots)

Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch ergaben, dass ein am 27.06.2020 an einem Verkehrsunfall in der `Illenauer Straße` beteiligtes Fahrrad, offenbar zuvor gestohlen wurde. Der 14 Jahre alte Fahrer des Zweirads eröffnete den Beamten im Laufe der Ermittlungen, dass er das Zweirad einige Tage vor dem Zusammenstoß mit einem Auto am Bahnhof in Achern entwendet hatte. Nun suchen die Beamten den rechtmäßigen Besitzer des abgebildeten Velos, welcher gebeten wird, sich unter der Telefonnummer: 07841 70660 zu melden.

/ma

