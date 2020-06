Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zigarettenautomat aufgebrochen, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Ein unbekannter Dieb machte sich am Sonntagabend an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Der gewaltsam geöffnete Automat wurde gegen 20.30 Uhr in der Straße "Im Steingerüst" aufgefunden. Nach bisherigen Erkenntnissen fehlen daraus Zigaretten und eine Geldkassette. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten des Polizeireviers Rastatt unter der Telefonnummer 07222/761-0 zu melden.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell