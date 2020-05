Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Stecken geblieben

Lahr (ots)

Bei der Flucht vor der Polizei blieb ein Rollerfahrer in einem Dornenbusch stecken. Am Sonntagnachmittag bemerkte eine Streife des Reviers Lahr den 26-Jährigen auf der B415, da sein Roller kein Kennzeichen hatte. Als die Beamten ihn zum Anhalten aufforderten beschleunigte er das Fahrzeug, woraufhin die Beamten die Verfolgung aufnahmen. In einer Wohnungssiedlung in Langenwinkel setzte der Verdächtige die Flucht zu Fuß fort und kletterte hierbei über mehre Zäune. In der Raiffeisenstraße verfing sich der Mann schließlich in besagtem Dornenbusch und konnte von den Beamten gefasst werden. Er hatte Amphetamin und Cannabis bei sich und muss nun mit mehreren Strafverfahren rechnen. /bm

