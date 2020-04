Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Erfolgreich geflüchtet und doch ermittelt

Baden-Baden (ots)

Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Baden-Baden wurde am frühen Montagmorgen einem 34 Jahre alten Mann zum Verhängnis. Der BMW-Lenker sollte kurz nach 3 Uhr in der Ooser Hauptstraße genauer unter die Lupe genommen werden. Hierbei beschleunigte er jedoch seinen Wagen und ergriff die Flucht. Der Pkw konnte wenig später in der Oosbachstraße zum Stehen gebracht werden, von wo aus der Fahrer jedoch zu Fuß das Weite suchte. Die weiteren Ermittlungen im BMW brachten jedoch letztlich nicht nur den Grund des abrupten Fluchtversuches zutage, sondern auch die mutmaßliche Identität des Fahrers. Im Fahrzeug stellten die Ermittler zunächst eine geringe Menge an Betäubungsmitteln sicher. Des Weiteren blieb ihnen nicht verborgen, dass ein falsches Kennzeichen am Fahrzeug angebracht war, weshalb nun auch wegen Urkundenfälschung ermittelt wird. Zu guter Letzt brachten die Fahrzeugpapiere und ein im Wagen zurückgelassenes Mobiltelefon auch die Personalien des Tatverdächtigen ans Licht. Er sieht nun gleich mehreren Strafanzeigen entgegen.

