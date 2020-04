Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Schneller Fahndungserfolg

Offenburg (ots)

Unangenehme Folgen hat das Verhalten eines 37-Jährigen am Freitagmorgen gegen 9:30 Uhr. Er hatte nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei aus dem Verkaufsraum einer Tankstelle in der Freiburger Straße eine kleine Getränkeflasche an sich genommen. Mit der Androhung von Schlägen schüchtere er den anwesenden Mitarbeiter ein und verließ, ohne die Ware zu bezahlen, das Tankstellengelände. Hinzugerufene Beamte des Polizeirevier Offenburg gelang es den Übeltäter, der noch im Besitz der geklauten Flasche war, zu ermitteln. Zu allem Überfluss beleidigt der Übeltäter die einschreitenden Polizisten. Ihn erwartet nun neben einer Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls auch noch ein Strafverfahren wegen Beleidigung. /ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell