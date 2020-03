Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Vorfahrt missachtet

Baden-Baden (ots)

Ein Sachschaden von über 5.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend an der Einmündung Karlstraße zur Lange Straße ereignet hat. Eine 38 Jahre alte VW-Fahrerin war von der Karlstraße nach rechts in die Lange Straße abgebogen und hatte mutmaßlich die Vorfahrt einer von links kommenden 31-jährigen Mini-Fahrerin missachtet. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt.

/ms

