Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gutach - Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, Zeugen gesucht

Gutach (ots)

Eine Mitarbeiterin des Tierschutzvereines Hornberg fand am vergangenen Samstag am Bahnübergang Gutach, am dortigen Holzablageplatz, zwei tote, braun getigerte Katzen. Die ausgewachsenen Tiere wurden offensichtlich ertränkt und in einem Plastikeimer dort abgestellt. Die Polizei geht davon aus, dass die Entsorgung der Tiere am Freitag oder Samstag stattgefunden hat.

Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Haslach, Telefon 07832/975920, in Verbindung zu setzen.

